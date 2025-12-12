Мыши, пряники или песни

В предстоящие субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить поп-концерты, увидеть драматические и комедийные спектакли, принять участие в интерактивной выставке. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



13 декабря в 20:00 в пространстве Парк Культуры в Ставрополе — концерт «Попсовая суббота». Организаторы обещают море позитива, любимые мелодии в исполнении талантливых ставропольских артистов и пульсирующие биты от диджеев.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

14 декабря в 19:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol — заслуженный артист КЧР Ислам Итляшев с юбилейной программой. Зрителей ждет встреча с талантливым артистом, который стал знаменитым благодаря сольным выступлениям, а также дуэтам с Султаном Лагучевым и Ириной Круг.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

13 декабря в 18:00 в Ставропольском театре драмы им. Лермонтова — спектакль «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова. Произведение, созданное в 1925 году, более 60 лет было под запретом и распространялось лишь при помощи самиздата. Успех художественного фильма с Евгением Евстигнеевым в главной роли не только увеличил число поклонников творчества гениального писателя, но и вдохновил многих театральных режиссеров на собственные интерпретации повести.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

13 декабря в 18:00 на сцене Русского театра им. Евгения Вахтангова во Владикавказе — комедия «Зануда». Спектакль обыгрывает встречу двух совершенно разных людей: фотографа-неудачника Пиньона и безжалостного киллера Жана. Критики отмечали, что постановка получилась «такой же легкой и праздничной, как брызги шампанского».

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

13 декабря в 19:00 во Дворце культуры и спорта Ставрополя — «Парфюмер». История жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя, который для воплощения своего замысла — изобретения запаха любви — готов пойти на жестокие преступления, погубить не одну молодую и прекрасную жизнь.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

Что смотреть в кино

Кинотеатры «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» приступили к показам комедии «Невероятные приключения Шурика». Мужчина сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю «любви всей своей жизни». Зрителей ждет встреча с героями, которые хорошо знакомы по добрым и веселым фильмам Леонида Гайдая.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Еще одна премьера — картина для детей «Снеговик». Под Новый год колдунья предает Деда Мороза и попадает в мир людей, чтобы сковать его вечной стужей. Защищать мир будет оживший снеговик, которого слепила Варя. Они должны найти древний источник магии и разгадать загадки времени.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

Для любителей острых ощущений — «Тихая ночь, смертельная ночь». Расправа над родителями Билли, совершенная человеком в костюме Санты, оставила незаживающую рану в душе главного героя. Прошли годы. Билли облачается в наряд зимнего волшебника. Он намерен устроить кровавую бойню и покарать виновных.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Еще одна премьера — семейное кино «Мышиный переполох». Семейка мышей желает провести Рождество в большом загородном доме. Неожиданно их планы нарушают незваные гости — люди. Упрямые мыши не готовы уступать дом.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

13 декабря в 11:00 в Ставропольском краевом Доме народного творчества — мастер-класс «Роспись новогоднего пряника». Участникам предоставится возможность собственными руками украсить пряники в виде елочек, снежинок и домиков. Мастер поделится секретами приготовления пряничного теста и расскажет о секретных ингредиентах.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

13 и 14 декабря с 10:00 до 18:00 в Ставропольском городском Доме культуры — программа «Память поколений: путь к Победе». Это своеобразное путешествие по памятным местам Великой Отечественной войны. В формате панорамного «360-градусного» видео будут представлены более 40 исторических памятников, мемориалов и мест боевой славы.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

