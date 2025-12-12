Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран

Правительство России продлило до конца 2026 года действие ограничений на импорт некоторых видов семян из недружественных стран. Общий объем квот составит 15 тыс. тонн, сообщил ТАСС со ссылкой на постановление.

Согласно документу, семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы можно будет ввозить только в пределах установленной квоты. Как пояснили в правительстве, показатель в 15 тыс. тонн сформирован Минсельхозом с учетом потребностей российских производителей и баланса внутреннего рынка.

Постановление предусматривает сохранение режима квот, который должен стимулировать развитие отечественной селекции и семеноводства. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ограничения на импорт семян из недружественных стран были введены в январе 2024 года. Первоначально квота составляла 33,1 тыс. тонн и действовала до конца того же года, после чего режим продлевали.