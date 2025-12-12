В Ростовской области выдача новых кредитных карт сократилась на 16,68%

По итогам ноября 2025 года выдача новых кредитных карт в Ростовской области уменьшилась на 16,68%. За указанный период их выдали 30,8 тыс., сообщает пресс-служба национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по в России в ноябре выдали 1,11 млн ед. кредитных карт, что на 16,3% меньше, чем в октябре, когда было оформлено 1,33 млн ед.

Лидерами по количеству выданных кредитных карт в ноябре 2025 года стали Москва — 85,2 тыс. ед., Московская область — 71,6 тыс. ед. и Краснодарский край — 54 тыс. ед.

Мария Хоперская