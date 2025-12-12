ВС РФ смягчил приговор силовику, который поджог дом волгоградского губернатора

Верховный суд РФ пересмотрел приговор экс-руководителю следственного управления СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву, снизив срок заключения на полтора года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В марте 2023 года Южный окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Также на сайте суда первой инстанции указано, что Музраев был уличен в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Дело связано с поджогом дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ночь на 16 ноября 2016 года. Тогда следствие установило причастность к преступлению пяти участников организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, бывший арендатор центрального рынка Волгограда. Ремезов, после задержания, дал показания на генерала СК.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, бывший силовик освобожден от наказания по ст. 285 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Окончательный срок, назначенный судом, составляет 18 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Также Михаил Музраев лишен специального звания «генерал-лейтенант юстиции», классного чина «государственный советник юстиции третьего класса» и государственных наград – медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также медали Жукова.

В ходе судебного процесса Музраев отрицал свою вину в поджоге дома главы региона и в других преступлениях, утверждая, что обвинения основаны на ложных показаниях заинтересованных лиц.

Нина Шевченко