Путин встретился в Ашхабаде с президентом Ирака

Президент России Владимир Путин начал встречу с иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Абдул Латиф Рашид

Фото: Администрация Президента России

Владимир Путин участвует в Ашхабаде в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также празднованию Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Ранее господин Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

