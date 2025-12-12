Путин встретился в Ашхабаде с президентом Ирака

Президент России Владимир Путин начал встречу с иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Абдул Латиф Рашид

Фото: Администрация Президента России Владимир Путин и Абдул Латиф Рашид

Фото: Администрация Президента России

Владимир Путин участвует в Ашхабаде в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также празднованию Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Ранее господин Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.