«Союзмультфильм» выиграл патентный спор за Карлсона

Верховный суд РФ поставил точку в судебных спорах за товарный знак «Лекарство для Карлсона», отказав нижегородскому индивидуальному предпринимателю Александре Шибаланской в передаче ее кассационной жалобы на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2014 году ИП Шибаланская зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Лекарство для Карлсона» для производимого мороженого. Спустя восемь лет, в 2022 году, в Роспатент с возражением обратилась киностудия «Союзмультфильм», обладающая исключительными правами на снятые в 1968 и 1970 годах мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся». У киностудии была лицензия и на бренд Карлсона в классе пищевых продуктов. Поэтому в «Союзмультфильме» решили, что товарный знак мороженого от нижегородского ИП нарушает их права, вызывая стойкие ассоциации до степени смешения с их брендом. Роспатент пошел киностудии навстречу и отменил охрану товарного знака «Лекарство для Карлсона».

Оспаривая это решение, Александра Шибаланская доказывала, что «Союзмультфильм» не мог возражать против ее товарного знака, так как сам не получал согласие на съемку мультфильмов от шведской писательницы Астрид Линдгрен, автора сказочной трилогии о Карлсоне. По мнению истицы, у киностудии не было права включать в лицензию имя «Карлсон». Она доказывала, что не нарушает права «Союзмультфильма» на изображение Карлсона, так как ее товарный знак словесный, а само наименование «Карлсон» является производным от распространенной шведской фамилии.

ИП Шибаланская усомнилась и в законности действий Роспатента, считая, что ведомство проигнорировало нормы Бернской конвенции 1886 года по охране литературных и художественных произведений, предусматривающие необходимость получения согласия от писателя для создания мультфильмов по его книге.

Однако в 2025 году Суд по интеллектуальным правам отказал Александре Шибаланской в признании недействительным решения Роспатента, лишившего ее исключительных прав на бренд мороженого. Оспорить права «Союзмультфильма» ей также не удалось.

Иван Сергеев