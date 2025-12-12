Снеговик, Ранетка или Гудвин

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости региона смогут посетить сольные концерты, сходить на классические спектакли и кинопремьеры, поучаствовать в мастер-классе или чаепитии с песнями. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

12 декабря в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» — Юрий Красильников с квинтетом сподвижников. В исполнении коллектива прозвучат произведения Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна, Телониуса Монка и других звезд мирового джаза.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

12 декабря в 20:00 на сцене «Кроп Арена» — заслуженный артист КЧР Ислам Итляшев выступит с юбилейным концертом. Многочисленным слушателям он знаком по сольным выступлениям и дуэтам с такими исполнителями как Султан Лагучев и Ирина Круг.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

13 декабря в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром CAGMO. Слушателей ждет музыкальная встреча с культовыми персонажами любимых фильмов, завораживающие саундтреки блокбастеров, теплые воспоминания о золотом фонде советского и российского кино.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (0+)

13 декабря в 20:00 в караоке-баре «Руки Вверх» — авторский концерт Ани (Рудневой) Ранетки, экс-участницы одноименной молодежной группы, которая была известна широкой публике в середине нулевых. В концерте прозвучат песни из двух альбомов певицы — «Демоны» и «Никогда не сдавайся».

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

12 декабря в 18:30 на сцене театра драмы им. М. Горького — спектакль «Вишневый сад» по одноименно пьесе Антона Чехова. Ростовскую версию классического произведения отличают отсутствие надрыва, теплота и легкость.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

13 и 14 декабря в 12:30 и 15:00 в Ростовском музыкальном театре — представление для детей «Волшебник Изумрудного города». Их ждет новая встреча с героями, знакомыми по книге Александра Волкова. Элли отправится по дороге к мудрому Гудвину и встретит железного Дровосека, мудрого Страшилу и смелого Льва. Они все преодолеют. И новые друзья помогут главной героине вернуться домой.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

14 декабря в 18:30 на сцене театра драмы им. М. Горького — «Линия соприкосновения». В центре постановки — трагическая история семьи. Действие разворачивается в наши дни в частном доме на Луганщине. В день юбилея отца домой возвращается Виктор. И в тот же день в отчий дом заглядывает Сергей, оказавшийся с братом по другую сторону линии соприкосновения.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

14 декабря в 19:00 в Театре-студии «Линии» — спектакль по пьесе драматурга Коки Митани «Академия смеха» в постановке Германа Грекова. Действие происходит в Японии в 40-е годы прошлого века. Власть в стране сконцентрирована в руках военных.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Невероятные приключения Шурика». Он сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим историю любви к студентке, комсомолке и просто красавице Нине.

Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)

Еще одна кинопремьера — «Снеговик». С наступлением Нового года злая колдунья предает Деда Мороза и отправляется в мир людей. Она намерена погрузить его в вечную стужу. На защиту мира встал оживший снеговик, созданный Варей.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Для любителей хоррора — триллер «Тихая ночь, смертельная ночь». Ужасная расправа над родителями Билли, совершенная человеком в костюме Санты, оставила неизгладимый след в душе героя. Спустя годы, Билл сам надевает праздничный наряд. Для того, чтобы покарать тех, кто заслуживает этого.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

13 декабря в 11:00 в пространстве «Циферблат» — завтрак в женском кругу и мастер-класс по макияжу от победительницы конкурса «Женщина года 2023» Анны Боковой. Участники встречи узнают о трендах макияжа и моды в 2026 году, научатся оформлять праздничный стол и подбирать стильные образы.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

14 декабря с 12:00 в этнопарке «Кумжа» — «Русское песенное лото». Участники соберутся за одним столом, чтобы разделить чаепитие, испытать удачу и вместе исполнить известные песни.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

