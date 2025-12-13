В Удмуртии обсудили модернизацию инфраструктуры и расселение аварийного жилья

В Ижевске состоялась встреча премьер-министра Удмуртии Романа Ефимова с генеральным директором Фонда развития территорий (ФРТ) Василием Купызиным. Как сообщает пресс-служба правительства региона, главными темами обсуждения стали модернизация коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и реализация проектов с использованием инфраструктурных кредитов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Удмуртия демонстрирует хорошие результаты по переселению граждан из непригодных для проживания домов. С 2019 по 2025 годы из аварийного жилья было переселено 6,2 тыс. человек. Регион полностью выполнил федеральный проект по расселению аварийного жилья и начал реализацию нового»,— сказал Василий Купызин.

Он также сообщил о завершении всех мероприятий программы модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой обновлено 33,9 км сетей водоснабжения и 9,4 км сетей теплоснабжения. Гендиректор ФРТ добавил, что с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в Ижевске был построен новый аэровокзальный комплекс аэропорта. На средства ИБК объект обеспечили необходимой инженерной инфраструктурой.

Роман Ефимов добавил, что с начала 2025 года Удмуртия получила 1,2 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов на реализацию четырех проектов в сфере ЖКХ.

«Казначейские инфраструктурные кредиты (КИК) дают нам возможность выполнить самые необходимые работы в сфере ЖКХ региона. Например, в столице сейчас реализуем трехгодичную программу по благоустройству Ижевска, благодаря КИКам синхронизировали с ней реконструкцию 8 участков магистральных теплосетей. Благодаря федеральной поддержке реконструируем водоводы системы водоснабжения. В Воткинске также будем приводить в порядок тепловые сети. В Можге займемся реконструкцией системы теплоснабжения»,— рассказал Роман Ефимов. Отдельно в рамках конкурсного отбора на 2025-2027 годы одобрен проект по созданию инженерной инфраструктуры промышленного парка в Глазове с объемом КИК 315 млн руб.

Анастасия Лопатина