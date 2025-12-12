Участок трассы «Новороссия» вблизи Таганрога станет четырехполосной

Проект реконструкции участка федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в районе Таганрога, прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация есть на портале Единого госреестра заключений.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На ремонт 13-километрвого участка трассы (с 70 по 83 км) выделили 4,15 млрд руб.

Подрядчик расширит участок до четырех полос, двигаться по нему можно будет со скоростью 120 км/ч.

Начать реконструкцию планируется в 2026 году, а полностью завершить работы планируется в ноябре 2027 года.

Мария Хоперская