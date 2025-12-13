Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Культ искрометной личности

Андрей Плахов о режиссере Сергее Соловьеве

Четыре года назад ушел из жизни Сергей Соловьев. Андрей Плахов вспоминает, каким режиссером и человеком он был.

Андрей Плахов

Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Сергей Соловьев был не только первоклассным режиссером, но неутомимым генератором идей, настоящим культурным героем. Воздвиг художественный киномост между поздней советской и ранней постсоветской эпохой, между модернизмом и постмодернизмом. А может, наоборот, как раз взорвал этот мост: на месте взрыва появилась и осталась в истории «Асса», ключевая картина этого переходного периода.

Соловьев с детства впитал в себя социалистическую реальность со всеми ее прелестями: отец был офицером-особистом на Карельском фронте, потом направлен в Корею, так что в детстве будущий режиссер успел пожить в Пхеньяне. С отличием окончил ВГИК, пришел на «Мосфильм», как положено отличнику, стал снимать классику — Чехова, Пушкина, Горького, никакой фронды. Впрочем, оригинальность его личности успела проявиться и в этих, как бы ученических фильмах — «Егоре Булычеве и других», «Семейном счастье», «Станционном смотрителе».

Потом Соловьев ныряет в современность, но ощущение тотальной стагнации и «сердечной недостаточности» окружающего мира удается передать опять же через тоску по Лермонтову или Пушкину, а возможно, и по не столь уж далеким Тарковскому и Висконти.

Этими ощущениями, переполнявшими в те годы оппозиционную советскую интеллигенцию, насыщены фильмы соловьевской «духовной» трилогии — «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». В них появляется иконографическое «лицо эпохи» — юная, трепетная Татьяна Друбич, лирическая героиня, муза и «альтер эго» Соловьева.

Как интуитивный художник, он делает резкое движение в другую сторону в 1986 году — на заре перестройки. Снятый в Казахстане фильм «Чужая Белая и Рябой» не скрывает влияний, которые оказали на Соловьева работы Алексея Германа и Александра Сокурова. Как не скрывает и омолаживающих прививок, полученных при общении с учениками легендарной казахской мастерской. Соловьев вел ее в те годы во ВГИКе; она бравурно стартовала фильмами Рашида Нугманова «Йя-хха» и «Игла», создав мастеру этого славного курса репутацию отца казахской «новой волны».

А год спустя появляется «Асса». В ней соединены взаимоисключающие артефакты — Станислав Говорухин (символ неисправимого консерватора) и Тимур Новиков (в ту пору — культовый персонаж художественного авангарда).

В лихорадочной атмосфере перестройки такая эклектика казалась вполне естественной. Соловьев, в возрасте уже за сорок, проявил чувствительность к флюидам молодежной контркультуры, которая его стараниями впервые была легализована в кинематографическом мейнстриме. Фильм стал настоящим коммерческим хитом, его премьера сопровождалась рок-концертами, скандалами и прежде всего волнующими ожиданиями, запечатленными в финальной песне Виктора Цоя «Мы ждем перемен!».

Но ожидания довольно скоро увязли в хаосе безвременья.

Режиссер Сергей Соловьев

Режиссер Сергей Соловьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Режиссер Сергей Соловьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сам Соловьев объявил «Ассу» началом «маразматической трилогии», или «трех песен о Родине». Продолжения последовали в виде фильмов «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». В конце концов режиссер пришел к дилогии «Анна Каренина» — «2-Асса-2». Если первую он определил как «продукт личного любовного сумасшествия», то жанр второй обозначил как «лирический музыкальный триллер», развернутый в «многокомпотном эстетическом пространстве». И хотя эти художественные явления-мутанты порождены крахом социализма, что-то неуловимое сближает их с пропагандистской эстетикой Северной Кореи.

Соловьев подводит черту под судьбой второй «новой волны» российского кино. Он был единственным и последним из этого одаренного поколения, кто умел считывать молодежные коды.

Он стал кумиром для огромного количества людей — уже пожилых, зрелых — и совсем юных. То был настоящий «культ личности». Культовый статус обеспечил ему специальное имя — САС. Сергей Александрович Соловьев. Аналога не припомню.

Даже не знаю, правильно ли сказать, что мы с ним дружили. Сотрудничали, приятельствовали — точно. Однажды встречали Новый год ввосьмером: кроме нас — Кайдановский и Дыховичный, все с женами или подругами; хозяйкой была Таня Друбич. Потом мы с Сережей поссорились из-за какой-то ерунды и год не общались. Случайно встретились около Дома кино, и он предложил: пойдем в ресторан, забудем ссору. Сергей ехал в японской «тойоте» с правым рулем, я спросил, удобно ли с ней управляться. Он ответил, что прекрасно, а узнав, что я скоро поеду членом международного жюри на фестиваль в Токио, начал с присущей ему страстностью (о чем бы ни шла речь) убеждать, что мне надо непременно купить в Японии машину. Как сделал он сам, когда ездил снимать в эту страну фильм «Мелодии белой ночи».

Фотогалерея

Кадры бэкстейджа «Ассы»

Предыдущая фотография
«Асса» снималась в конце 1986 года в Ялте. Как рассказывал режиссер киноленты Сергей Соловьев, на создание картины ушло всего два месяца&lt;br> На фото: исполнители главных ролей Татьяна Друбич (сыграла медсестру Алику, любовницу Крымова) и Сергей Бугаев (Бананан, возлюбленный Алики и певец в ресторане) с режиссером фильма Сергеем Соловьевым (в центре)

«Асса» снималась в конце 1986 года в Ялте. Как рассказывал режиссер киноленты Сергей Соловьев, на создание картины ушло всего два месяца
На фото: исполнители главных ролей Татьяна Друбич (сыграла медсестру Алику, любовницу Крымова) и Сергей Бугаев (Бананан, возлюбленный Алики и певец в ресторане) с режиссером фильма Сергеем Соловьевым (в центре)

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Впервые фильм был показан широкой публике весной 1988 года в Доме культуры Московского электролампового завода на арт-рок-параде «Асса»&lt;br> На фото: музыкант Виктор Цой, исполнивший роль-камео, на съемках одной из финальных сцен в ресторане гостиницы «Таврида»

Впервые фильм был показан широкой публике весной 1988 года в Доме культуры Московского электролампового завода на арт-рок-параде «Асса»
На фото: музыкант Виктор Цой, исполнивший роль-камео, на съемках одной из финальных сцен в ресторане гостиницы «Таврида»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сергей Соловьев напротив гостиницы «Ореанда», где, согласно сюжету фильма, жили Алика и Крымов

Сергей Соловьев напротив гостиницы «Ореанда», где, согласно сюжету фильма, жили Алика и Крымов

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Станислав Говорухин (слева), сыгравший криминального авторитета Андрея Крымова (Свана), главный оператор Павел Лебешев и режиссер Сергей Соловьев (справа) снимают сцену на теплоходе «Константин Паустовский»

Станислав Говорухин (слева), сыгравший криминального авторитета Андрея Крымова (Свана), главный оператор Павел Лебешев и режиссер Сергей Соловьев (справа) снимают сцену на теплоходе «Константин Паустовский»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Для съемок эпизода, когда Альберт (бывший сообщник Крымова, которого сыграл Виктор Бешляга) прыгает с теплохода, использовался манекен

Для съемок эпизода, когда Альберт (бывший сообщник Крымова, которого сыграл Виктор Бешляга) прыгает с теплохода, использовался манекен

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сотрудник ГАИ и Сергей Соловьев перед съемками

Сотрудник ГАИ и Сергей Соловьев перед съемками

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сергей Соловьев руководит съемочным процессом

Сергей Соловьев руководит съемочным процессом

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя (21 июня 1962 года) фильм был отреставрирован мастерами лаборатории «Мосфильма»

К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя (21 июня 1962 года) фильм был отреставрирован мастерами лаборатории «Мосфильма»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Асса» стал первой частью трилогии, в которую еще вошли «Черная роза — эмблема печали» и «Дом под звездным небом». Фильмы стали символами перестройки в СССР&lt;br> На фото: актер Сергей Бугаев (Бананан) и режиссер Сергей Соловьев перед съемками сцены с серьгой

«Асса» стал первой частью трилогии, в которую еще вошли «Черная роза — эмблема печали» и «Дом под звездным небом». Фильмы стали символами перестройки в СССР
На фото: актер Сергей Бугаев (Бананан) и режиссер Сергей Соловьев перед съемками сцены с серьгой

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В фильме звучат песни рок-групп «Кино», «Аквариум» и «Браво»&lt;br> На фото: художник и музыкант Андрей Крисанов на съемках финальной сцены в Зеленом театре ЦПКиО имени Горького с Сергеем Соловьевым (слева)

В фильме звучат песни рок-групп «Кино», «Аквариум» и «Браво»
На фото: художник и музыкант Андрей Крисанов на съемках финальной сцены в Зеленом театре ЦПКиО имени Горького с Сергеем Соловьевым (слева)

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Съемочная группа «Ассы» у гостиницы «Таврида», где снимались основные ресторанные сцены — драка с Бабакиным и устройство на работу Виктора Цоя

Съемочная группа «Ассы» у гостиницы «Таврида», где снимались основные ресторанные сцены — драка с Бабакиным и устройство на работу Виктора Цоя

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Следующая фотография
1 / 11

«Асса» снималась в конце 1986 года в Ялте. Как рассказывал режиссер киноленты Сергей Соловьев, на создание картины ушло всего два месяца
На фото: исполнители главных ролей Татьяна Друбич (сыграла медсестру Алику, любовницу Крымова) и Сергей Бугаев (Бананан, возлюбленный Алики и певец в ресторане) с режиссером фильма Сергеем Соловьевым (в центре)

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Впервые фильм был показан широкой публике весной 1988 года в Доме культуры Московского электролампового завода на арт-рок-параде «Асса»
На фото: музыкант Виктор Цой, исполнивший роль-камео, на съемках одной из финальных сцен в ресторане гостиницы «Таврида»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сергей Соловьев напротив гостиницы «Ореанда», где, согласно сюжету фильма, жили Алика и Крымов

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Станислав Говорухин (слева), сыгравший криминального авторитета Андрея Крымова (Свана), главный оператор Павел Лебешев и режиссер Сергей Соловьев (справа) снимают сцену на теплоходе «Константин Паустовский»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Для съемок эпизода, когда Альберт (бывший сообщник Крымова, которого сыграл Виктор Бешляга) прыгает с теплохода, использовался манекен

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сотрудник ГАИ и Сергей Соловьев перед съемками

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сергей Соловьев руководит съемочным процессом

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя (21 июня 1962 года) фильм был отреставрирован мастерами лаборатории «Мосфильма»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Асса» стал первой частью трилогии, в которую еще вошли «Черная роза — эмблема печали» и «Дом под звездным небом». Фильмы стали символами перестройки в СССР
На фото: актер Сергей Бугаев (Бананан) и режиссер Сергей Соловьев перед съемками сцены с серьгой

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В фильме звучат песни рок-групп «Кино», «Аквариум» и «Браво»
На фото: художник и музыкант Андрей Крисанов на съемках финальной сцены в Зеленом театре ЦПКиО имени Горького с Сергеем Соловьевым (слева)

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Съемочная группа «Ассы» у гостиницы «Таврида», где снимались основные ресторанные сцены — драка с Бабакиным и устройство на работу Виктора Цоя

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Смотреть

Соловьев меня будто зомбировал. Я действительно приобрел на полученный гонорар подержанную «тойоту», которая спустя полгода прибыла в порт Одессы, где с нее успели снять кое-какие важные детали. К тому моменту мне, не водившему машину, стало уже ясно, что никакая «тойота» мне не нужна, от нее надо избавляться. Пришлось вызвать из Ташкента отца и брата, чтобы перегнать машину в Москву, а потом, через опасные казахские степи, в Узбекистан. Чуть не обратно до Японии догнали. За это время распался Советский Союз, произошла очередная девальвация рубля — так что, когда машину все же продали, это даже не окупило изначальную стоимость.

Сережа Соловьев долго смеялся, когда я рассказывал ему эту историю: она была абсолютно в духе его поздних фильмов. Все, к чему он прикасался своей легкой рукой, превращалось в комедийную авантюру. Потом мы с ним занимались перестроечной реформой ВГИКа, а в нулевые годы делали в Ханты-Мансийске кинофестиваль «Дух огня». Опять успели поссориться; помириться, к сожалению, нет. Но уверен, при встрече — теперь уже на том свете — он тут же предложит пойти вместе выпить-закусить и заразит какой-нибудь завиральной идеей.

Фотогалерея

Каким был режиссер Сергей Соловьев

Предыдущая фотография
«Папа был разведчиком, человеком необыкновенной созидательной воли. В детстве я играл с Ким Чен Иром. Мой отец его отца — Ким Ир Сена — посадил на этот пост. Готовил в СССР — и привез туда. Детство мое прошло в Пхеньяне. И пока отцы стояли на трибуне, мы с Ким Чен Иром гуляли» &lt;br> Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в карельском городе Кемь. Отец его работал в контрразведке. Семья сначала жила в Пхеньяне, в 1947 году переехала в Ленинград

«Папа был разведчиком, человеком необыкновенной созидательной воли. В детстве я играл с Ким Чен Иром. Мой отец его отца — Ким Ир Сена — посадил на этот пост. Готовил в СССР — и привез туда. Детство мое прошло в Пхеньяне. И пока отцы стояли на трибуне, мы с Ким Чен Иром гуляли»
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в карельском городе Кемь. Отец его работал в контрразведке. Семья сначала жила в Пхеньяне, в 1947 году переехала в Ленинград

Фото: РИА Новости

В юности был актером Ленинградского Большого драматического театра, играл в спектаклях Георгия Товстоногова. Работал на ленинградском телевидении&lt;br> На фото: с актером и режиссером Роланом Быковым

В юности был актером Ленинградского Большого драматического театра, играл в спектаклях Георгия Товстоногова. Работал на ленинградском телевидении
На фото: с актером и режиссером Роланом Быковым

Фото: Александр Ефремов

«Раньше, снимая, я все время думал о том, чтобы максимально набить зрительный зал. У меня в голове сидел пример неореалистов, когда люди рассказывали изысканнейшие истории и на них смотрел весь мир. Но когда наш кинопрокат отдали американскому кино — я решил: возьму историю такую, как если бы я снимал только для себя и еще для трех человек»&lt;br> В 1969 году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера)

«Раньше, снимая, я все время думал о том, чтобы максимально набить зрительный зал. У меня в голове сидел пример неореалистов, когда люди рассказывали изысканнейшие истории и на них смотрел весь мир. Но когда наш кинопрокат отдали американскому кино — я решил: возьму историю такую, как если бы я снимал только для себя и еще для трех человек»
В 1969 году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В конце 1960-х режиссер устроился на «Мосфильм», взялся за экранизацию произведений Антона Чехова: Сергею Соловьеву принадлежит две новеллы в комедийном киноальманахе «Семейное счастье». Работал с Алисой Фрейндлих, Вячеславом Тихоновым, Георгием Бурковым, Анатолием Папановым, Екатериной Васильевой

В конце 1960-х режиссер устроился на «Мосфильм», взялся за экранизацию произведений Антона Чехова: Сергею Соловьеву принадлежит две новеллы в комедийном киноальманахе «Семейное счастье». Работал с Алисой Фрейндлих, Вячеславом Тихоновым, Георгием Бурковым, Анатолием Папановым, Екатериной Васильевой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Идейное кино — не для меня. Кино было и остается моим способом чувственного познания мира» &lt;br> В 1970-х годах Сергей Соловьев снял фильмы «Егор Булычов и другие», «Станционный смотритель» (Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов, 1972), «Сто дней после детства» (Госпремия СССР), «Мелодии белой ночи» и получил несколько международных наград&lt;br> На фото: с дочерью Анной

«Идейное кино — не для меня. Кино было и остается моим способом чувственного познания мира»
В 1970-х годах Сергей Соловьев снял фильмы «Егор Булычов и другие», «Станционный смотритель» (Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов, 1972), «Сто дней после детства» (Госпремия СССР), «Мелодии белой ночи» и получил несколько международных наград
На фото: с дочерью Анной

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1991-1994 годах режиссер возглавлял Московский союз кинематографистов, а с 1994 по 1997 год — Союз кинематографистов России. Неоднократно входил в жюри международных кинофестивалей, был президентом Московского МКФ (1995-1997)

В 1991-1994 годах режиссер возглавлял Московский союз кинематографистов, а с 1994 по 1997 год — Союз кинематографистов России. Неоднократно входил в жюри международных кинофестивалей, был президентом Московского МКФ (1995-1997)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1987 году вышел один из культовых фильмов эпохи перестройки — «Асса». В нем среди прочих снялся Виктор Цой (на фото), а саундтреком звучат песни «Аквариума», «Кино» и «Браво». Для русского рока фильм стал визитной карточкой

В 1987 году вышел один из культовых фильмов эпохи перестройки — «Асса». В нем среди прочих снялся Виктор Цой (на фото), а саундтреком звучат песни «Аквариума», «Кино» и «Браво». Для русского рока фильм стал визитной карточкой

После «Ассы» вышли «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989) и «Дом под звездным небом» (1991), ставшие частями трилогии

После «Ассы» вышли «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989) и «Дом под звездным небом» (1991), ставшие частями трилогии

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сергей Соловьев увлекался творчеством русских крепостных художников, искусством XIX века, русским авангардом, фотографией, русской литературой, поэзией Серебряного века и рок-музыкой &lt;br>На фото: Сергей Соловьев (справа) с рок-музыкантами Андреем Макаревичем, Александром Лосевым и Борисом Гребенщиковым

Сергей Соловьев увлекался творчеством русских крепостных художников, искусством XIX века, русским авангардом, фотографией, русской литературой, поэзией Серебряного века и рок-музыкой
На фото: Сергей Соловьев (справа) с рок-музыкантами Андреем Макаревичем, Александром Лосевым и Борисом Гребенщиковым

Фото: Stas Namin Center / Wikipedia

«Если встать спиной к моему дому на Большой Бронной, все мои жизненные интересы будут по правую руку — &quot;Мосфильм&quot;, пивная &quot;Бахус&quot; и ресторан &quot;Магнолия&quot; — хибарка в Кунцево. Там я праздную все дни рождения. Это последнее честное место в Москве. Теперь &quot;Магнолию-говнолию&quot; хотят закрыть. Я впервые собираюсь выступить как социальное лицо — с протестом. Нельзя трогать &quot;Магнолию&quot;» &lt;br> В 2000 году Сергей Соловьев стал номинантом премии «Ника» за лучшую режиссуру в фильме «Нежный возраст»&lt;br> На фото: режиссер со сценаристом Ираклием Квирикадзе

«Если встать спиной к моему дому на Большой Бронной, все мои жизненные интересы будут по правую руку — "Мосфильм", пивная "Бахус" и ресторан "Магнолия" — хибарка в Кунцево. Там я праздную все дни рождения. Это последнее честное место в Москве. Теперь "Магнолию-говнолию" хотят закрыть. Я впервые собираюсь выступить как социальное лицо — с протестом. Нельзя трогать "Магнолию"»
В 2000 году Сергей Соловьев стал номинантом премии «Ника» за лучшую режиссуру в фильме «Нежный возраст»
На фото: режиссер со сценаристом Ираклием Квирикадзе

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Друбич для меня как любимый браунинг для Дзержинского... Таня для меня как инструмент, который я знаю очень хорошо. Когда она снимается в других картинах, я иногда вижу, как все топорно. Можно микроскопом забить гвоздь? Можно. Иногда Таней забивают гвозди» &lt;br> У Сергея Соловьева были браки с актрисами Екатериной Васильевой, Марианной Кушнеровой, Татьяной Друбич. У режиссера двое детей. Музыку к режиссерской работе «Одноклассники» (2010) написала дочь Сергея Соловьева — Анна

«Друбич для меня как любимый браунинг для Дзержинского... Таня для меня как инструмент, который я знаю очень хорошо. Когда она снимается в других картинах, я иногда вижу, как все топорно. Можно микроскопом забить гвоздь? Можно. Иногда Таней забивают гвозди»
У Сергея Соловьева были браки с актрисами Екатериной Васильевой, Марианной Кушнеровой, Татьяной Друбич. У режиссера двое детей. Музыку к режиссерской работе «Одноклассники» (2010) написала дочь Сергея Соловьева — Анна

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Пишу сценарии голым. Голый сажусь перед компьютером — и пишу. Пока на мне хоть что-то одето — я не свободен» &lt;br> Сергей Соловьев написал сценарии к более чем 20 кинокартинам, включил их в сборник «2-INFERNO-2», а также выпустил три тома воспоминаний «Начало. То да сё…», «Ничего, что я курю?», «Слово за слово»

«Пишу сценарии голым. Голый сажусь перед компьютером — и пишу. Пока на мне хоть что-то одето — я не свободен»
Сергей Соловьев написал сценарии к более чем 20 кинокартинам, включил их в сборник «2-INFERNO-2», а также выпустил три тома воспоминаний «Начало. То да сё…», «Ничего, что я курю?», «Слово за слово»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Не рукастый я. Руками могу делать только фотокарточки» &lt;br> Спустя 20 лет Сергей Соловьев продолжил «Ассу». Сняться в «Ассе-2» он предложил музыканту Сергею Шнурову и дирижеру Юрию Башмету. С этого фильма режиссер задумал дилогию, которую завершил «Анной Карениной» &lt;br>На фото: Сергей Соловьев (в центре) на митинге, посвященном памяти певца и композитора, лидера группы «Кино» Виктора Цоя

«Не рукастый я. Руками могу делать только фотокарточки»
Спустя 20 лет Сергей Соловьев продолжил «Ассу». Сняться в «Ассе-2» он предложил музыканту Сергею Шнурову и дирижеру Юрию Башмету. С этого фильма режиссер задумал дилогию, которую завершил «Анной Карениной»
На фото: Сергей Соловьев (в центре) на митинге, посвященном памяти певца и композитора, лидера группы «Кино» Виктора Цоя

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«Если втягиваться в дело — то с головой. Когда я ставил на Таганке, перевез туда кровать» &lt;br> Серегей Соловьев — Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Почетный академик Академии художеств России

«Если втягиваться в дело — то с головой. Когда я ставил на Таганке, перевез туда кровать»
Серегей Соловьев — Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Почетный академик Академии художеств России

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

«Если, снимая картину, перестаешь ее делать для себя — она оскоплена» &lt;br> Сергей Соловьев с 1985 года преподавал во ВГИКе. Был основателем и президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который с 2003 года проводится в Ханты-Мансийске

«Если, снимая картину, перестаешь ее делать для себя — она оскоплена»
Сергей Соловьев с 1985 года преподавал во ВГИКе. Был основателем и президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который с 2003 года проводится в Ханты-Мансийске

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

В 1990-х годах режиссер выпустил 50 тематических передач по истории и современности отечественного кинематографа в авторской телевизионной программе «САС» на телеканале «Россия». С 2010 года на канале «Культура» он вел авторскую передачу «Те, с которыми я...»

В 1990-х годах режиссер выпустил 50 тематических передач по истории и современности отечественного кинематографа в авторской телевизионной программе «САС» на телеканале «Россия». С 2010 года на канале «Культура» он вел авторскую передачу «Те, с которыми я...»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Все мои картины поначалу встречали воем критики. Не могу вспомнить ни одного своего фильма, который был бы встречен хоть как-нибудь благожелательно. Когда вышла &quot;Асса&quot;, в прессе писали, что я старый идиот, который ничего ни в чем уже не понимает, а потому примазывается к молодому поколению и сосет их кровь. Потом фильм как-то незаметно и спокойно перетек в разряд отечественной киноклассики»

«Все мои картины поначалу встречали воем критики. Не могу вспомнить ни одного своего фильма, который был бы встречен хоть как-нибудь благожелательно. Когда вышла "Асса", в прессе писали, что я старый идиот, который ничего ни в чем уже не понимает, а потому примазывается к молодому поколению и сосет их кровь. Потом фильм как-то незаметно и спокойно перетек в разряд отечественной киноклассики»

Фото: Коммерсантъ / Павел Каравашкин  /  купить фото

В январе 2019 года в Москве начал работу Театр-студия САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева

В январе 2019 года в Москве начал работу Театр-студия САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева

Фото: Коммерсантъ / Павел Каравашкин  /  купить фото

Режиссер скончался 13 декабря 2021 года в Москве в возрасте 77 лет

Режиссер скончался 13 декабря 2021 года в Москве в возрасте 77 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

«Папа был разведчиком, человеком необыкновенной созидательной воли. В детстве я играл с Ким Чен Иром. Мой отец его отца — Ким Ир Сена — посадил на этот пост. Готовил в СССР — и привез туда. Детство мое прошло в Пхеньяне. И пока отцы стояли на трибуне, мы с Ким Чен Иром гуляли»
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в карельском городе Кемь. Отец его работал в контрразведке. Семья сначала жила в Пхеньяне, в 1947 году переехала в Ленинград

Фото: РИА Новости

В юности был актером Ленинградского Большого драматического театра, играл в спектаклях Георгия Товстоногова. Работал на ленинградском телевидении
На фото: с актером и режиссером Роланом Быковым

Фото: Александр Ефремов

«Раньше, снимая, я все время думал о том, чтобы максимально набить зрительный зал. У меня в голове сидел пример неореалистов, когда люди рассказывали изысканнейшие истории и на них смотрел весь мир. Но когда наш кинопрокат отдали американскому кино — я решил: возьму историю такую, как если бы я снимал только для себя и еще для трех человек»
В 1969 году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В конце 1960-х режиссер устроился на «Мосфильм», взялся за экранизацию произведений Антона Чехова: Сергею Соловьеву принадлежит две новеллы в комедийном киноальманахе «Семейное счастье». Работал с Алисой Фрейндлих, Вячеславом Тихоновым, Георгием Бурковым, Анатолием Папановым, Екатериной Васильевой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Идейное кино — не для меня. Кино было и остается моим способом чувственного познания мира»
В 1970-х годах Сергей Соловьев снял фильмы «Егор Булычов и другие», «Станционный смотритель» (Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов, 1972), «Сто дней после детства» (Госпремия СССР), «Мелодии белой ночи» и получил несколько международных наград
На фото: с дочерью Анной

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1991-1994 годах режиссер возглавлял Московский союз кинематографистов, а с 1994 по 1997 год — Союз кинематографистов России. Неоднократно входил в жюри международных кинофестивалей, был президентом Московского МКФ (1995-1997)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1987 году вышел один из культовых фильмов эпохи перестройки — «Асса». В нем среди прочих снялся Виктор Цой (на фото), а саундтреком звучат песни «Аквариума», «Кино» и «Браво». Для русского рока фильм стал визитной карточкой

После «Ассы» вышли «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989) и «Дом под звездным небом» (1991), ставшие частями трилогии

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сергей Соловьев увлекался творчеством русских крепостных художников, искусством XIX века, русским авангардом, фотографией, русской литературой, поэзией Серебряного века и рок-музыкой
На фото: Сергей Соловьев (справа) с рок-музыкантами Андреем Макаревичем, Александром Лосевым и Борисом Гребенщиковым

Фото: Stas Namin Center / Wikipedia

«Если встать спиной к моему дому на Большой Бронной, все мои жизненные интересы будут по правую руку — "Мосфильм", пивная "Бахус" и ресторан "Магнолия" — хибарка в Кунцево. Там я праздную все дни рождения. Это последнее честное место в Москве. Теперь "Магнолию-говнолию" хотят закрыть. Я впервые собираюсь выступить как социальное лицо — с протестом. Нельзя трогать "Магнолию"»
В 2000 году Сергей Соловьев стал номинантом премии «Ника» за лучшую режиссуру в фильме «Нежный возраст»
На фото: режиссер со сценаристом Ираклием Квирикадзе

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Друбич для меня как любимый браунинг для Дзержинского... Таня для меня как инструмент, который я знаю очень хорошо. Когда она снимается в других картинах, я иногда вижу, как все топорно. Можно микроскопом забить гвоздь? Можно. Иногда Таней забивают гвозди»
У Сергея Соловьева были браки с актрисами Екатериной Васильевой, Марианной Кушнеровой, Татьяной Друбич. У режиссера двое детей. Музыку к режиссерской работе «Одноклассники» (2010) написала дочь Сергея Соловьева — Анна

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Пишу сценарии голым. Голый сажусь перед компьютером — и пишу. Пока на мне хоть что-то одето — я не свободен»
Сергей Соловьев написал сценарии к более чем 20 кинокартинам, включил их в сборник «2-INFERNO-2», а также выпустил три тома воспоминаний «Начало. То да сё…», «Ничего, что я курю?», «Слово за слово»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Не рукастый я. Руками могу делать только фотокарточки»
Спустя 20 лет Сергей Соловьев продолжил «Ассу». Сняться в «Ассе-2» он предложил музыканту Сергею Шнурову и дирижеру Юрию Башмету. С этого фильма режиссер задумал дилогию, которую завершил «Анной Карениной»
На фото: Сергей Соловьев (в центре) на митинге, посвященном памяти певца и композитора, лидера группы «Кино» Виктора Цоя

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«Если втягиваться в дело — то с головой. Когда я ставил на Таганке, перевез туда кровать»
Серегей Соловьев — Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Почетный академик Академии художеств России

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

«Если, снимая картину, перестаешь ее делать для себя — она оскоплена»
Сергей Соловьев с 1985 года преподавал во ВГИКе. Был основателем и президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который с 2003 года проводится в Ханты-Мансийске

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

В 1990-х годах режиссер выпустил 50 тематических передач по истории и современности отечественного кинематографа в авторской телевизионной программе «САС» на телеканале «Россия». С 2010 года на канале «Культура» он вел авторскую передачу «Те, с которыми я...»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Все мои картины поначалу встречали воем критики. Не могу вспомнить ни одного своего фильма, который был бы встречен хоть как-нибудь благожелательно. Когда вышла "Асса", в прессе писали, что я старый идиот, который ничего ни в чем уже не понимает, а потому примазывается к молодому поколению и сосет их кровь. Потом фильм как-то незаметно и спокойно перетек в разряд отечественной киноклассики»

Фото: Коммерсантъ / Павел Каравашкин  /  купить фото

В январе 2019 года в Москве начал работу Театр-студия САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева

Фото: Коммерсантъ / Павел Каравашкин  /  купить фото

Режиссер скончался 13 декабря 2021 года в Москве в возрасте 77 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все