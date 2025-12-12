Свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову дали условный срок за взятку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным в получении взятки бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Фигуранту также назначили штраф 4,4 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инстанция лишила подсудимого права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 5 лет. Суд оставил в силе арест недвижимости экс-министра для погашения штрафа.

Суд установил, что чиновнику передали взятку в 4,4 млн руб. за покровительство при выполнении контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Посредниками при передаче денег выступили два заместителя господина Смирнова: Игорь Чикризов и Андрей Кислицин. В результате экс-министр получил более 980 тыс. руб., а господа Чикризов и Кислицин — не менее 1 млн руб. и 2,5 млн руб. соответственно.

Николай Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, из-за чего его дело рассматривали в особом порядке. Рассмотрение дела заместителей назначено на 25 декабря.

Никита Черненко