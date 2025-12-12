Петербургский суд впервые прекратил производство по «схеме Долиной»

Производство по иску продавца квартиры к покупателю по схеме Ларисы Долиной впервые прекращено в Санкт-Петербурге.

В прошлом году Маргарита продала Константину квартиру за 5 млн рублей. Далее выяснилось, что женщине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных служб. Они убедили петербурженку продать квартиру и передать им деньги со сделки. В ноябре 2024 года она обратилась в суд, потребовав признать договор купли-продажи недействительным.

Стороны во время разбирательства заключили мировое соглашение. Маргарита обязуется вернуть покупателю сумму с использованием безотзывного покрытого аккредитива, открытого истцом в пользу ответчика. Он будет действовать до апреля 2026 года. Константин обязуется освободить жилье и передать прежнему владельцу. Ключи от квартиры передаются одновременно с подписанием акта.

Татьяна Титаева