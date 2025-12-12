В Кисловодске открылся первый на Ставрополье фиджитал-центр

Кисловодск запустил первый в Ставропольском крае фиджитал-центр. Глава города Евгений Моисеев сообщил об открытии 12 декабря. Центр стал самым южным подобным объектом в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Зампред правительства края Иван Нифонтов и вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Левон Бакунц посетили церемонию. Гости осмотрели оснащение: компьютерный игровой зал, поля для мини-футбола, стритбола, волейбола и баскетбола, воркаут-зоны, площадки для VR и игровых приставок. Площадь центра достигает 2300 кв. м. Строители возвели его на базе спортивной школы им. Г.А. Романенко.

Мэр отметил вклад федеральной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» обеспечил финансирование. Федеральный и краевой бюджеты выделили 106 млн руб. Работы начались в 2024 году. Губернатор Владимир Владимиров анонсировал объект в феврале. Изначально планировали запуск 10 декабря с турниром за Кубок главы города по фиджитал-футболу, стритболу и ритм-симуляторам.

Фиджитал-спорт сочетает цифровые дисциплины с классическими видами. Участники проходят киберэтап, затем соревнуются офлайн. Евгений Моисеев подчеркнул: Кисловодск меняет имидж курорта. Город готовит олимпийских чемпионов, местный климат помогает тренировкам. С открытия власти сформировали бесплатную группу на 90 человек. Молодежь осваивает прогрессивный спорт ежедневно.

Центр оснастили умными опорами с Wi-Fi, розетками и колонками. Фудкорт и раздевалки дополняют инфраструктуру. Евгений Моисеев ожидает наплыва киберспортсменов и надеется на их будущие победы.

Станислав Маслаков