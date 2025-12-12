Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дербенте расследуют смерть роженицы

В Дагестане расследуют гибель роженицы в Дербентском родильном доме. Специалисты изучают сложную клиническую ситуацию, которая предположительно связана с эмболией околоплодными водами, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным специалистов, такое осложнение возникает неожиданно и в большинстве случаев приводит к смертельному исходу. Медицинское учреждение посетили министр здравоохранения республики Ярослав Глазов, первый заместитель министра Наби Кураев и начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям, который также является главным внештатным неонатологом ведомства.

Константин Соловьев

