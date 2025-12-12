«У людей вернется аппетит к риску»

Объем торгов на Мосбирже достиг исторического рекорда. Показатель превысил 1,5 квадрлн руб. по итогам 11 месяцев. Это примерно на 600 трлн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных площадки. Самый большой рост показал рынок облигаций — на 91%, — он достиг 35 трлн руб. Срочный рынок вырос практически в полтора раза, до 127 трлн руб. Какие инструменты станут наиболее привлекательными для инвесторов в следующем году?

“Ъ FM” обсудил это с игроками рынка:

Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Скорее всего, в следующем году начнет формироваться тенденция к более устойчивому движению нашего рынка, поскольку мы все-таки видим некоторые усилия по приближению завершения геополитического кризиса. Но в этом случае как раз для биржи новости будут не очень хорошие, потому что люди будут вставать в долгосрочные позиции, а не спекулировать на интервалах».

Инвестбанкир Евгений Коган: «Надо отметить рынок облигаций. Это фишка этого года. Идет неуклонное смягчение денежно-кредитной политики Центральным банком: значительно снизилась ставка, и облигации растут в цене. Получается, что инвесторы, которые сидят в облигациях, в этом году могут получать спокойно и 25%, и 30%, и даже более процентов годовых. Естественно, что этот инструмент популярный, поэтому растут обороты. Всегда будут востребованы фьючерсы на доллар/рубль и на юань/рубль, и это будет, наверное, один из самых ликвидных контрактов. Безусловно, будет всегда ликвидный контракт на золото. Из фишек последнего времени, безусловно, стоит отметить фьючерсы на медь. Из-за того, что требуется много проводов, требуется и очень много меди, поэтому я думаю, что фьючерсы на медь будут тоже очень востребованы».

Генеральный директор «Альт Консалтинг Групп» Владимир Хомченко: «Наиболее прибыльным инструментом, естественно, являлись ОФЗ, корпоративные облигации. Что касается перспектив, наступит большее оживление рынка акций. Есть очень хорошая трейдерская поговорка: "Покупай, когда страшно, продавай, когда все веселятся". С точки зрения психологии трейдинга достаточно много акций, которые сейчас стали более привлекательны, чем ранее. Наши активы никуда не делись, они продемонстрировали некую устойчивость. У людей вернется аппетит к риску и появятся вполне понятные перспективы получения прибыли».