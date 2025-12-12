В левобережной части Ростова выделили три земельных участка для застройки

В левобережной части Ростова-на-Дону определили три участка для комплексного развития территорий. Об этом сообщил глава региональной корпорации развития Михаил Тихонов.

В районе Гребного канала «Дон» располагается первый участок. Его площадь 123 га и на нем возможно построить около 1 млн кв.м. и 250 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости. Второй участок площадью 60 га располагается напротив мемориала «Тачанка» и рассчитан на примерно 500 тыс. кв. м жилья.

Третья зона будет отведена для общественно-деловой застройки и рекреационных пространств. Ее площадь — 100 га. Она находится в границах улицы Пойменная и Восточного шоссе.

Реализация проекта рассчитана на 15 лет. Отдельное внимание будет уделено проблемам подтопления территорий. Специалисты уже завершили геодезические изыскания на 2 тыс. гектарах, пробурив 300 скважин. Результаты исследований представят до конца 2025 года.

Мария Хоперская