Севастопольский мусор пригодился в Москве

Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО директора крупнейшего предприятия по уборке мусора в Севастополе ООО «Чистый город» Ольгу Морозову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом “Ъ” сообщили в суде.

Предпринимательницу задержали в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, с апреля по ноябрь 2024 года она, используя подконтрольную ей клининговую компанию «Клин Тайм» и с помощью еще одного ИП, обманула заказчика — бюджетное учреждение «Парки и скверы»,— заключив госконтракт по завышенным ценам. А потом предоставила отчетную документацию уже с завышенной стоимостью выполненных работ.

Ольгу Морозову заключили под стражу на два месяца в СИЗО. Сторона защиты подала апелляцию, требуя смягчить меру пресечения, мотивируя это тем, что подсудимая замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и мать-инвалида. Однако суд не принял эти доводы, решив оставить фигурантку под стражей до 11 января 2026 года.

По данным из открытых источников, в 2017–2018 годах предприятие «Чистый город» получило бюджетные контракты на сумму, превышающую 1 млрд руб.

В 2019 году компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков, ограничив ее участие в государственных закупках, поскольку выяснилось, что она 11 месяцев фиктивно убирала Матросский бульвар, закрытый на реконструкцию, получая за это деньги, а также допустила еще ряд нарушений.

На днях прокуратура Севастополя организовала проверку после появившихся жалоб работников о систематической невыплате им зарплаты на предприятии.

