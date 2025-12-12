В Шереметьево введены временные ограничения из-за действия сигнала «ковер»

В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево введены временные ограничения в связи с действием сигнала «ковер». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами»,— сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что пассажиры должны быть готовы к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов, поскольку в аэропорту проводятся мероприятия для обеспечения безопасности.

Возможны изменения в расписании полетов. В пассажирских терминалах ситуация спокойная, сообщили в Шереметьево.

В Росавиации сообщили, что из-за введения временных ограничений аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

За сегодняшний день силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Последний БПЛА сбили около 14:30 мск.