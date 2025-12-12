Лучшие специалисты по охране труда в регионе работают на Нововоронежской АЭС

11 декабря в Воронежском концертном зале наградили победителей двух региональных конкурсов: «Лучший специалист в области охраны труда в отрасли — 2025» и смотр на лучшую организацию работы по охране труда. Среди призёров — две сотрудницы Нововоронежской АЭС в номинации «Обеспечение электрической энергии, газом и паром, кондиционирование воздуха».

Фото: Министерство труда Воронежской области

Первое место заняла Лилия Кутергина, начальник отдела общей подготовки Учебно-тренировочного центра. Второе — Юлия Лядова, инженер по охране труда и технике безопасности отдела охраны труда. Награды вручила министр труда и занятости населения Воронежской области Майя Мандрыкина.

В этом году поступило около 150 заявок с различных предприятий области в 17 номинациях. Жюри выбрало 27 лучших индивидуальных специалистов. В приветственном слове министр отметила, что интерес к профессиональным конкурсам растёт, а опыт участников важно тиражировать: «Специалисты представили на оценку очень интересные практики, которые обязательно нужно распространять».

Сами лауреаты отмечают, что участие стало серьёзным профессиональным вызовом. «Конкурс заставляет собраться и внимательно пересмотреть весь архив своей работы. В процессе подготовки понимаешь: лишних знаний не бывает – всё обязательно пригодится», – поделилась Лилия Кутергина. Во время церемонии она также поблагодарила организаторов за внимание к профессии и заметила, что в охране труда много творческих и по-настоящему увлечённых людей. Помимо этого, в знак признательности вручила министру памятный подарок — картину.

Юлия Лядова призналась, что переживала из-за небольшого опыта, но на тестировании набрала максимальный балл. По её словам, участие стало стимулом для дальнейшего роста и развития в профессии.

Эксперты оценивали участников по уровню подготовки, знанию нормативов и практическим навыкам. Успех специалистов Нововоронежской АЭС — результат системной работы и внимательного отношения к условиям труда.