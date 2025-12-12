Термин «зажировка» вошел в словарь русского языка

Слово «зажировка» вошло в словарь русского языка портала Грамоты.ру. В сообщении портала указывается, что внесение термина было согласовано с Московским зоопарком.

В словаре Грамоты.ру дается следующее определение термина: «Процесс создания у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года во время спячки или при долгом дефиците пищи».

В качестве примера использования слова эксперты портала привели цитату из соцсетей Московского зоопарка: «Зажировка отражается не только на талии — но и на поведении манулов. Они чаще бегают, активнее ищут корм».

Термин «зажировка» стал популярен в интернет-среде после новостей об одном из обитателей зоопарка — мануле Тимофее. СМИ часто сообщали о процессе его «зажировки», указывали сколько он сбросил и сколько набрал к зиме.

Полина Мотызлевская