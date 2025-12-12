В Ставрополе руководителей КПК «Гарант» привлекли к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Ставропольского края привлек троих физических лиц к солидарной субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося кредитного потребительского кооператива «Гарант». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К ответственности привлечены Виктор Кравцов (председатель правления с 2015 по 2016 г.), Ольга Царева (директор с 2016 по 2021 г.) и Евгений Ефимов. Изначально в заявлениях указывался размер ответственности свыше 502 млн руб., однако суд не определил конкретную сумму взыскания.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КПК «Гарант» зарегистрирован в 2011 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Учредитель — Андрей Сенцов. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Производство по установлению окончательного размера ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами кооператива.

КПК «Гарант» признан банкротом решением того же суда в мае 2021 года. Конкурсным управляющим назначен Андрей Сенцов из воронежской ассоциации арбитражных управляющих.

Тат Гаспарян