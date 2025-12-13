В аэропорту Ижевска судебные приставы задержали 12 должников

Судебные приставы и транспортная полиция провели рейд в аэропорту Ижевска. Проверка проводилась среди пассажиров, вылетающих в Москву и Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба ведомства, из 243 проверенных граждан были выявлены 12 должников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судебных приставов Удмуртии Фото: пресс-служба судебных приставов Удмуртии

Среди задержанных: женщина с долгом по кредиту в 200 тыс. руб., мужчина с задолженностью по алиментам на сумму 1,2 млн руб., гражданин с долгом за коммунальные платежи в 40 тыс. руб. и женщина с неоплаченными административными штрафами на сумму 120 тыс. руб. Четырем должникам выписаны требования о явке к судебному приставу-исполнителю.

Анастасия Лопатина