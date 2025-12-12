Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст признал иноагентом журналиста Михаила Гуревича

Минюст внес в перечень иностранных агентов журналиста Михаила Гуревич, бурятского активиста Доржо Дугарова, популяризатора космонавтики Виталия Егорова и бывшего мундепа в Краснодарском крае Александра Коровайного.

Предыдущая фотография
Михаил Гуревич (признан иноагентом)

Михаил Гуревич (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Доржо Дугаров (признан иноагентом)

Доржо Дугаров (признан иноагентом)

Фото: @dorje.dugarov

Виталий Егоров (признан иноагентом)

Виталий Егоров (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Олег Семенов

Следующая фотография
1 / 3

Михаил Гуревич (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Доржо Дугаров (признан иноагентом)

Фото: @dorje.dugarov

Виталий Егоров (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Олег Семенов

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии. Все они проживают за пределами России, указали в Минюсте.

По состоянию на 12 декабря в реестре числятся 1121 физических и юридических лиц, в том числе исключенных.

Михаил Гуревич (признан иноагентом) — российский и израильский журналист, создатель интернет-СМИ «Утро.ру». Занимал должность вице-президента РБК, участвовал в создании Business FM. Вел авторскую колонку на «Ъ FM».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все