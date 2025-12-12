Чонгук стал амбассадором Chanel Beauty

28-летний южнокорейский музыкант Чон Джонгук (известный как Чонгук), участник бойгруппы BTS, стал новым глобальным амбассадором Chanel — артист будет представлять не только косметическую коллекцию французского бренда, но и линию ароматов.

Фото: @chanel.beauty Фото: @chanel.beauty

Он певец и автор песен, сотрудничал с такими исполнителями, как Lauv, Charlie Puth и Latto. В 2022году он исполнил песню «Dreamers», которая стала официальным саундтреком чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре во время церемонии открытия.