Российские банки договорились поставить ИИ на бизнес-рельсы

Представители российского финансового рынка подписали меморандум о признании отраслевой методологии оценки финансового эффекта от внедрения искусственного интеллекта. Документ задуман как единая база для сравнения эффективности ИИ-проектов и принятия инвестиционных решений. От Газпромбанка меморандум подписал заместитель председателя правления Дмитрий Зауэрс.

Первый вице-президент Газпромбанка Адель Валиуллин, комментируя инициативу, заявил, что ИИ все чаще используется как бизнес-инструмент и поэтому ему нужны понятные, сопоставимые стандарты: «ИИ становится не экспериментом, а полноценным бизнес-инструментом. Чтобы технология работала на экономический результат, нужны стандарты — такие же, как в финансах, риск-менеджменте или аудите. Участие Газпромбанка в разработке методологии — это вклад в развитие всей индустрии и подтверждение нашей позиции: технологии должны быть масштабируемыми».

Дмитрий Зауэрс также подписал заявление-меморандум о намерении поддерживать применение этических принципов при разработке и использовании ИИ в финансовой сфере. При этом Газпромбанк один из первых поддержал инициативу об этических принципах в этой сфере. Банк присоединился к Кодексу этики в сфере ИИ еще в 2019 году. Документ задумывался как основа саморегулирования при работе с данными и применении ИИ, включая взаимодействие компаний с гражданами, бизнесом и государством.

