Чисто систематически

Краевой суд опубликовал мотивированное решение о прекращении полномочий главы Краснокамского округа Игоря Быкариза в связи с утратой доверия. Фактически апелляция полностью согласилась с позицией прокуратуры края, по которой господин Быкариз трижды нарушил антикоррупционное законодательство. Так, он не уволил двух своих починенных и не сообщил о конфликте интересов из-за бизнеса сына. Апелляция указала, что нарушения главы были систематичными. При этом суд решил не возлагать обязанность увольнения главы на думу Краснокамска и прекратил полномочия главы своим решением. Иное, по мнению апелляции, было бы вмешательством в компетенцию органов МСУ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Резолютивную часть определения, которым были прекращены полномочия Игоря Быкариза, Пермский краевой суд огласил 29 октября текущего года. Этим же решением был отменен судебный акт первой инстанции, отказавшей в удовлетворении соответствующих требований прокуратуры. Надзорный орган также просил признать незаконным решение думы Краснокамского округа, которая оставила без удовлетворения представление о прекращении полномочий господина Быкариза в связи с утратой доверия. Прокуратура настаивает, что глава округа проявил незаконное бездействие, не уволив по коррупционным основаниям двух своих подчиненных. Речь идет о заместителе главы Антоне Максимчуке и начальнике управления общественной безопасности Алексее Матросове, уволенных в итоге по решениям суда. Руководитель муниципалитета также не уведомил уполномоченные органы, что компания «Стройтехресурс», принадлежащая его сыну Максиму, получила разрешение на строительство в округе.

В первых двух случаях Краснокамский городской суд посчитал, что Игорь Быкариз по объективным причинам не мог предотвратить нарушение подчиненными законодательства. В третьем — прокуратура не доказала связь компании с главой, а также его влияние на принятие решения по согласованию строительства.

Обжалуя решение, прокуратура предложила апелляционной инстанции отменить решение суда Краснокамска и принять по делу новый судебный акт. В своем представлении надзорный орган указывал, что Игорь Быкариз позволил господам Максимчуку и Матросову уйти с муниципальной службы по собственному желанию, но должен был уволить их в связи с утратой доверия. Позже бездействие администрации Краснокамского округа по этому вопросу судами было признано незаконным. Как указывает прокуратура, из-за этого уволенные лица смогли избежать юридической ответственности за коррупционные правонарушения. По мнению надзорного органа, эти факты являются преюдициальными и не могут подлежать иной оценке при рассмотрении административного иска об увольнении господина Быкариза. Кроме того, надзорный орган оспаривал выводы Краснокамского суда о недоказанности личного конфликта интересов у Игоря Быкариза в ситуации с выдачей компании его сына разрешения на строительство.

Рассматривая апелляционное представление, Пермский краевой суд согласился, что факты незаконного бездействия господина Быкариза по непринятию мер к увольнению подчиненных действительно установлены уже вступившими в силу актами. Также в определении указывается, что при надлежащем исполнении своих обязанностей Игорь Быкариз должен был знать о поступлении от его сына заявлений о выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию. После этого глава округа был обязан сообщить главе региона о наличии конфликта интересов. «Приведенные обстоятельства в совокупности указывают на наличие личной заинтересованности и потенциального конфликта интересов, меры по предотвращению или урегулированию которого им не приняты»,— говорится в решении.

Апелляционная инстанция отметила также, что нарушения главой законодательства о противодействии коррупции носят систематический характер, при этом указанные нарушения являются существенными. Материалы дела свидетельствуют об утрате к нему доверия, что влечет ответственность в виде прекращения полномочий.

Отдельно апелляционный суд остановился и на том, какой орган должен прекращать полномочия Игоря Быкариза в связи с утратой доверия. В решении отмечается, что решение Краснокамской думы, которая отказалась делать это по требованию прокурора, «нельзя признать законным». Вместе с тем суд не может обязать представительный орган принять такое решение, поскольку это будет вмешательством в компетенцию представительного органа муниципального образования. По данным «Ъ-Прикамье», господин Быкариз уже внесен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

В то же время Игорь Быкариз продолжает политическую деятельность. Как говорят знакомые с ситуацией источники, в минувшую среду он принял участие в заседании думы Краснокамского округа в качестве секретаря местного отделения «Единой России».

Дмитрий Астахов