Новак: рост добычи нефти в рамках ОПЕК+ потребует дополнительных вложений

Российским нефтяным компаниям понадобятся дополнительные инвестиции для наращивания добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вице-премьер правительства России Александр Новак и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Компании повышают свою добычу в соответствии с предусмотренными квотами», — отметил господин Новак (цитата по «РИА Новости»).

По словам Александра Новака, рост добычи продолжается, и в ноябре наблюдалось дальнейшее увеличение по сравнению с предыдущим месяцем. Он отметил, что ранее Россия компенсировала превышение установленных лимитов, а сейчас постепенно выходит на объемы, предусмотренные соглашением ОПЕК+. «У нас рост идет, в ноябре мы тоже приросли к октябрю. То есть мы постепенно выходим на квоты»,— сказал вице-премьер.

Сегодня член правления ВТБ Виталий Сергейчук сообщил, что при дальнейшем смягчении ограничений в рамках сделки ОПЕК+ добыча нефти в России в 2026 году может вырасти почти на 6% — до 9,7 млн барр./сут. По его оценке, средний объем добычи нефти по итогам 2025 года составит 9,2 млн барр./сут. без учета газового конденсата.