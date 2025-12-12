В Ростовской области цены на новое жилье выросли на 0,1% в ноябре

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Ростовской области в ноябре выросла на 0,1%, достигнув 143 тыс. руб. Темп роста увеличивается третий месяц подряд. Такие данные содержит совместное исследование платформ «СберИндекс» и «Домклик».

По информации экспертов, разница между стоимостью квадратного метра в объявлениях и реальных сделках на первичном рынке региона в ноябре составила 0,7% против -0,3% в октябре и -2,6% в сентябре. Аналитики отмечают возможную тенденцию к повышению этого показателя.

На вторичном рынке области наблюдается замедление роста цен: 0,6% в ноябре против 0,9% в октябре. Стоимость квадратного метра готового жилья составила 96,6 тысячи рублей. Соотношение цены предложения к цене сделки увеличилось до 19,9% с 15,3% в октябре.

«Ростовская область наряду с другими южными регионами традиционно входит в топ страны по ипотечной активности. Мы видим, что интерес к качественному жилью — как новому, так и на вторичном рынке — остается высоким. Это говорит о зрелости рынка и обдуманных решениях наших клиентов»,— пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

По словам господина Усачева, в ноябре 80,2% объема ипотечных выдач в регионе пришлось на новостройки — один из самых высоких показателей в стране. На вторичное жилье приходится 6,3% выдач, на загородную недвижимость — 12,5%.

Валентина Любашенко