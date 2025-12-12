В «Сколково» завершили строительство Центра хронических болезней

В Международном медицинском кластере в «Сколково» завершилось строительство Центра хронических болезней. Медцентр площадью 14,3 тыс. кв. м. будет специализироваться на неизлечимых заболеваниях. Один из корпусов медцентра «Медскан» Golden Care осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«У пациентов появятся новые возможности получения медпомощи мирового уровня,— написал господин Собянин в Telegram-канале.— Их родственникам будет помогать психологическая служба». В центре работают отделения гериатрии, реабилитации и паллиативной помощи, а также детское отделение и бассейн для проведения ЛФК.

Медцентр рассчитан на 126 коек. «Благодарю мэра Москвы и коллег за внимание к проекту и совместную работу. Такие шаги помогают трансформировать здравоохранение и повышать качество медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями»,— сказал «Ъ» акционер и основатель «Медскана» Евгений Туголуков.

Сергей Собянин сообщил, что весной планируют достроить лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62. Продолжается строительство новых комплексов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, больницы №52 и других медучреждений.

Елизавета Шмакова, Виктория Колганова