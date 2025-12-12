Белгородская область выплатила 3,5 млрд компенсации за поврежденные автомобили

Жителям Белгородской области с начала специальной военной операции выплатили более 3,5 млрд руб. компенсации за поврежденный в результате атак ВСУ транспорт. Сумма была направлена на восстановление 16,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что Белгородская область — единственный регион, где есть такая форма поддержки, как компенсация на восстановление транспорта по результатам оценки экспертов. С 2022 года в регионе было повреждено более 18 тыс. автомобилей.

«Сейчас в работе находятся 2 тыс. заявлений, то есть еще 2 тыс. автомобилей повреждены. Должны пройти необходимые процедуры, а дальше будут выплаты на расчетные счета, которые открывают наши жители. Эту работу будем продолжать»,— подчеркнул губернатор.

Средства на компенсации выделены из внебюджетных источников, а общая сумма выплат за поврежденные автомобили с начала СВО составила более 3,5 млрд руб.

Ульяна Ларионова