Программное решение

Суд разрешил взыскивать деньги с бывших клиентов SAP. Речь об одном из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для бизнеса, который покинул российский рынок в 2022-м. При этом часть клиентов так и не оплатили ранее купленный софт. Среди них, например, футбольный клуб «Зенит» и сеть магазинов «Окей». Общая сумма долга — около 2 млрд руб. Сначала задолженность взыскивала российская «дочка» — САП СНГ. Но вывести деньги компания не могла, поскольку расчеты с организациями из недружественных стран подпадают под ограничения. После этого САП СНГ продала весь долг российской юридической фирме «Легат» примерно за 60 млн руб., то есть всего за 3% от общей суммы.

Клиенты, задолжавшие деньги, посчитали такую сделку частью искусственной схемы, чтобы SAP все же получила средства. Но арбитражный суд нарушений не обнаружил. Впрочем, у заявителей еще есть шансы на победу в вышестоящей инстанции, отметил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин: «Обычно иностранные правообладатели должны получать выплаты на специальные счета. По сути, они не смогут ими распоряжаться. В таких случаях зарубежные компании пробуют обойти требования указа президента, сделав уступку по российской структуре и получив по ней деньги. Дальше уже сама организация в РФ будет разбираться с должниками. В обычной практике суды эти уступки признают недействительными. Этот кейс нестандартен тем, что ее признали действительной, потому что решили, что нет никакого злоупотребления правом, нет цели обхода требования указа , что деньги по уступке уплачены не после того, как новый истец получит средства, а до. Кроме того, было принято во внимание то, что компания-должник не осуществляла никаких выплат, не открыла специальный счет и в принципе не предпринимала каких-то действий. То есть, по сути, в некотором смысле можно сказать, что должников наказали за то, что они пользуются этой ситуацией.

Пока уступку не оспорили, плату нужно осуществлять процессуальному правопреемнику, юридической компании "Легат". Она может инициировать судебное разбирательство, подать иски о взыскании. Но, скорее всего, они начнут вести претензионную работу. Я думаю, что должники не станут добровольно исполнять требования и дождутся окончания рассмотрения этого дела, надеясь на то, что сделку по уступке все-таки разрушат. В любом случае это вряд ли произойдет быстро, потому что для того, чтобы принудительно взыскать задолженность, компания "Легат" должна будет подать иск в арбитражный суд, потом обратиться к приставам, и только тогда уже могут начаться принудительные взыскания. Я думаю, что за это время решение по этому кейсу дойдет даже до Верховного суда, и у нас появится какая-то ясность».

Это дело действительно выбивается из общей практики по аналогичным спорам, и решение по нему может стать ориентиром при других разбирательствах, заметил адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Александр Малахов: «У нас непрецедентное право, поэтому вступившие в законную силу судебные акты не дают оснований судам в последующих делах ими руководствоваться, однако и не исключают такой возможности. То есть если это решение вступит в силу, то есть в апелляции будет утверждено, а потом подтверждено вердиктом суда кассационной инстанции, то, безусловно, им в последующем могут руководствоваться. Но это не означает, что это будет происходить в обязательном порядке. Тем более если будет иметь место большее количество других судебных актов, судебных прецедентов. У нас это очень частая история, когда по одному и тому же вопросу есть разные позиции судов. Поэтому говорить, что это однозначно приведет к изменению практики, нельзя. Кроме того, данный кейс, вероятно, закончится в Верховном суде. И вот только после его мнения можно будет делать какие-то выводы».

Между тем порядка 40% российских холдингов продолжают использовать продукты SAP в 2025 году

Андрей Дубков