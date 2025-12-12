Программное решение

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Что значит вердикт суда о взыскании долгов с бывших клиентов SAP

Суд разрешил взыскивать деньги с бывших клиентов SAP. Речь об одном из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для бизнеса, который покинул российский рынок в 2022-м. При этом часть клиентов так и не оплатили ранее купленный софт. Среди них, например, футбольный клуб «Зенит» и сеть магазинов «Окей». Общая сумма долга — около 2 млрд руб. Сначала задолженность взыскивала российская «дочка» — САП СНГ. Но вывести деньги компания не могла, поскольку расчеты с организациями из недружественных стран подпадают под ограничения. После этого САП СНГ продала весь долг российской юридической фирме «Легат» примерно за 60 млн руб., то есть всего за 3% от общей суммы.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Клиенты, задолжавшие деньги, посчитали такую сделку частью искусственной схемы, чтобы SAP все же получила средства. Но арбитражный суд нарушений не обнаружил. Впрочем, у заявителей еще есть шансы на победу в вышестоящей инстанции, отметил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин: «Обычно иностранные правообладатели должны получать выплаты на специальные счета. По сути, они не смогут ими распоряжаться. В таких случаях зарубежные компании пробуют обойти требования указа президента, сделав уступку по российской структуре и получив по ней деньги. Дальше уже сама организация в РФ будет разбираться с должниками. В обычной практике суды эти уступки признают недействительными. Этот кейс нестандартен тем, что ее признали действительной, потому что решили, что нет никакого злоупотребления правом, нет цели обхода требования указа , что деньги по уступке уплачены не после того, как новый истец получит средства, а до. Кроме того, было принято во внимание то, что компания-должник не осуществляла никаких выплат, не открыла специальный счет и в принципе не предпринимала каких-то действий. То есть, по сути, в некотором смысле можно сказать, что должников наказали за то, что они пользуются этой ситуацией.

С крупных компаний планируют взыскать долг за использование продуктов SAP

Пока уступку не оспорили, плату нужно осуществлять процессуальному правопреемнику, юридической компании "Легат". Она может инициировать судебное разбирательство, подать иски о взыскании. Но, скорее всего, они начнут вести претензионную работу. Я думаю, что должники не станут добровольно исполнять требования и дождутся окончания рассмотрения этого дела, надеясь на то, что сделку по уступке все-таки разрушат. В любом случае это вряд ли произойдет быстро, потому что для того, чтобы принудительно взыскать задолженность, компания "Легат" должна будет подать иск в арбитражный суд, потом обратиться к приставам, и только тогда уже могут начаться принудительные взыскания. Я думаю, что за это время решение по этому кейсу дойдет даже до Верховного суда, и у нас появится какая-то ясность».

Это дело действительно выбивается из общей практики по аналогичным спорам, и решение по нему может стать ориентиром при других разбирательствах, заметил адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Александр Малахов: «У нас непрецедентное право, поэтому вступившие в законную силу судебные акты не дают оснований судам в последующих делах ими руководствоваться, однако и не исключают такой возможности. То есть если это решение вступит в силу, то есть в апелляции будет утверждено, а потом подтверждено вердиктом суда кассационной инстанции, то, безусловно, им в последующем могут руководствоваться. Но это не означает, что это будет происходить в обязательном порядке. Тем более если будет иметь место большее количество других судебных актов, судебных прецедентов. У нас это очень частая история, когда по одному и тому же вопросу есть разные позиции судов. Поэтому говорить, что это однозначно приведет к изменению практики, нельзя. Кроме того, данный кейс, вероятно, закончится в Верховном суде. И вот только после его мнения можно будет делать какие-то выводы».

Между тем порядка 40% российских холдингов продолжают использовать продукты SAP в 2025 году

Андрей Дубков

