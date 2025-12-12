Самару украсили более 1700 световых конструкций, подготовка к Новому году завершается

В администрации Самары сообщили, что в Самаре более 1700 световых конструкций, включая декоративные подвески и консоли, разместили на центральных улицах, скверах и аллеях. Работы по подготовке города к Новому году завершаются.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На территории набережной смонтированы все новогодние комплексы и завершаются пуско-наладочные работы. В восьми городских парках Самары установлены искусственные новогодние ели высотой от пяти до семи м.

На площади Куйбышева новогодняя площадка откроется 27 декабря. Возведены семь искусственных елей, в том числе самая крупная высотой 25 м. Специалисты занимаются ее украшением, работы завершат до конца недели.

На склоне площади Славы смонтировали композицию «Северное сияние», там же размещен каскадный фонтан и светодиодные светящиеся шары.

Руфия Кутляева