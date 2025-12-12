Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Погибший владелец пермской электромонтажной компании признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал бывшего владельца ООО «Алга» Алексея Булатова несостоятельным, следует из информации на сайте «Электронное правосудие». С требованием признать господина Булатова банкротом обратилось ПАО «Сбербанк» летом этого года. Согласно материалам дела, предприниматель задолжал банку по заключенным в 2023 году кредитным договорам 24,2 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отметил «Новый компаньон», в ходе процесса часть долга была погашена АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», после чего банк скорректировал свои требования. В итоге его включили в третью очередь реестра кредиторов на сумму в 13,5 млн рублей, из которых основной долг — 12,2 млн руб.

Напомним, в апреле 2025 года на лыжной базе «Динамо» было обнаружено тело генерального директора пермского ООО «Алга» Алексея Булатова. Тогда пермские СМИ сообщили, что 39-летний господин Булатов покончил жизнь самоубийством. «Алга» занимается производством электромонтажных работ. В 2023 году кредиторская задолженность достигла 202 млн руб. Согласно Rusprofile, на 12 декабря в суде рассматривается девять арбитражных споров на общую сумму 307 млн руб. с участием организации в качестве ответчика.