В Ростове-на-Дону прокуратура выявила недоплату семерым учителям

Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону выяснила, что педагогам двух школ заработная плата начислялась в пониженном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руководителям учреждений внесли представления. Кроме того, должностных лиц привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). После проверки семерым педагогическим работникам произвели перерасчет положенных выплат на общую сумму 85 тыс. руб.

Константин Соловьев