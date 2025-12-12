Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону прокуратура выявила недоплату семерым учителям

Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону выяснила, что педагогам двух школ заработная плата начислялась в пониженном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руководителям учреждений внесли представления. Кроме того, должностных лиц привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). После проверки семерым педагогическим работникам произвели перерасчет положенных выплат на общую сумму 85 тыс. руб.

Константин Соловьев

Новости компаний Все