На пешеходной улице Ярославля высадили ели

В Ярославле на пешеходной улице Кирова появились живые ели. Об этом сообщила мэрия города, опубликовавшая фотографии в своем Telegram-канале.

Ели на улице Кирова в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Ели на улице Кирова в Ярославле

Всего посажено десять елей. Они помещены в бетонные кольца, которые в сообщении названы «специальными вазонами».

«Они станут частью праздничного декора и будут украшены шарами и гирляндами, создавая новогоднюю атмосферу. Весной следующего года елочки пересадят на постоянное место жительства в городскую среду»,— сообщили в мэрии Ярославля.

В мэрии сообщили, что новогодние ели появились также у ТЮЗа, рядом с ДК «Нефтяник», на территории Вознесенских казарм, на Воскресенском бульваре, у КЗЦ «Миллениум» и в других местах.

Антон Голицын