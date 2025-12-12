В Марий Эл в 2025 году отремонтировали 13 дорог к социально значимым объектам

В Марий Эл завершены работы по приведению в нормативное состояние 13 автомобильных дорог общей протяженностью 77 км. Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Информация об этом опубликована на официальном портале республики.

В этом году произведен ремонт дороги Руэм — Яныково, ведущей к спортивной школе конного спорта, общеобразовательным учреждениям, детскому саду и амбулатории. Протяженность участка составила 2,7 км, стоимость работ составила 27,7 млн руб.

Ремонт затронул дорогу Визимьяры — Юксары протяженностью 21,8 км. Она обеспечивает связь жителей Килемарского района с школами и детскими садами. Стоимость работ достигла 450,1 млн руб.

Всего в течение года обновлены дороги, ведущие к спортивным объектам (общей протяженностью 2,7 км), туристическим маршрутам (35,7 км), образовательным организациям (59,5 км) и медицинским учреждениям (60 км).

Анна Кайдалова