Суд решил уволить замглавы Бардымского округа из-за утраты доверия

Бардымский райсуд удовлетворил иски прокуратуры об увольнении в связи с утратой доверия заместителя главы местной администрации и директора муниципального дома культуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проверок было установлено, что замглавы округа состоял в «иных близких отношениях» с директором коммерческой организации. При этом он принимал участие в приемке работ по муниципальным контрактам, исполнителем которых являлась эта компания. «При этом, несмотря на то, что работы полностью не выполнены, приемочной комиссией под руководством чиновника работы были приняты и оплачены в полном объеме», - сообщает прокуратура Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о Ильнуре Туйгильдине.

Директор Бардымского дома культуры, как установил суд, получал от контрагентов денежные средства за общее покровительство при осуществлении концертной деятельности. При этом он не уведомил о возникшем конфликте интересов своего работодателя. Впоследствии за совершение незаконных действий мужчина был осужден.