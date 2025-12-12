Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Калашников» продаст школам крупную партию макетов автоматов АК—12

Концерн «Калашников» выпустил крупную партию макетов массогабаритных (ММГ) автоматов АК—12 для гражданского рынка. Как сообщает пресс-служба предприятия, наибольший спрос на автоматы наблюдается из школ, где их хотят использовать для знакомства подростков со стрелковым оружием.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Концерн получает множество запросов на изготовление макетов для военно-патриотической работы с подростками, поэтому сегодня выпуск ММГ идет параллельно с выполнением государственных контрактов на боевое стрелковое оружие»,— говорится в сообщении.

Макеты автомата 2023 года начали выпускать только в этом году. ММГ не является оружием, а потому безопасно в использовании и не требует лицензии.

Владислав Галичанин