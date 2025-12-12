В Самаре накануне Нового года откроются 140 елочных базаров

В понедельник, 15 декабря, в Самаре откроются елочные базары. Всего будет организовано 140 торговых точек, которые будут расположены во всех районах города. Об этом сообщает администрация Самары.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Елочные базары оформят в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру. Сотрудники администраций районов ежедневно будут проводить профилактические рейды для борьбы с нелегальной торговлей.

Торговые точки будут работать с 15 по 30 декабря с 08:00 (MSK+1) до 22:00. 31 декабря время работы: с 08:00 до 12:00.

Руфия Кутляева