В Самаре накануне Нового года откроются 140 елочных базаров
В понедельник, 15 декабря, в Самаре откроются елочные базары. Всего будет организовано 140 торговых точек, которые будут расположены во всех районах города. Об этом сообщает администрация Самары.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Елочные базары оформят в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру. Сотрудники администраций районов ежедневно будут проводить профилактические рейды для борьбы с нелегальной торговлей.
Торговые точки будут работать с 15 по 30 декабря с 08:00 (MSK+1) до 22:00. 31 декабря время работы: с 08:00 до 12:00.