Рост мировых продаж электромобилей в ноябре оказался худшим с февраля 2024 года

Рост продаж электромобилей в мире по итогам ноября оказался самым слабым с февраля 2024 года. Это следует из отчета консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence.

В ноябре во всем мире было зарегистрировано 1,98 млн электромобилей, что всего на 6% выше прошлогоднего показателя. Как отмечают авторы доклада, столь скромный показатель роста связан прежде всего со слабым спросом в Китае и США.

Так, в КНР продажи составили 1,3 млн единиц, увеличившись за год на 3% — наименьший показатель годового прироста с февраля 2024 года. В Северной Америке продажи и вовсе рухнули на 42% по сравнению с прошлым годом. В регионе за этот месяц было продано всего около 100 тыс. электромобилей.

Европейские продажи электромобилей выросли в ноябре на 36%, превысив 400 тыс. единиц. Продажи в остальных регионах мира составили около 160 тыс., что на 35% выше прошлогоднего показателя.

Эксперты BMI связывают снижение продаж в США с отменой с 30 сентября налоговой льготы и прогнозируют, что в ближайшие месяцы отрицательная динамика продаж только усилится. Замедление роста продаж в Китае также происходит в связи с постепенной отменой государственных субсидий, в то время как в Европе власти, напротив, вводят национальные программы стимулирования рынка электромобилей.

Ярослав Фокин