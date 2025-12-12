В Оренбуржье 12 сельских ДК получат 41,6 млн рублей на материально-техническую базу

На 3,3 млн руб. увеличили финансирование материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. В результате 12 сельских домов культуры в следующем году получат 41,6 млн руб. Комитет ЗС по образованию, науке, культуре и спорту принял решение рекомендовать такие поправки Законодательному Собранию к принятию, сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.

Более 122 млн руб. добавят на ремонт и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры массового спорта, в рамках софинансирования — на создание центра мини-футбола в Оренбурге.

Также перераспределены средства на капремонт объектов культуры — Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей и усадьбу Аксаково. В бюджете на 2026 год заложено финансирование проектно-сметной документации здания оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.

Руфия Кутляева