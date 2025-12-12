Вандал выплатит 300 тысяч рублей за граффити на вагонах петербургского метро

Суд обязал жителя Санкт-Петербурга выплатить 300 тыс. рублей ГУП «Петербургский метрополитен» за граффити на двух вагонах подземки. Помимо этого, в течение шести месяцев он будет трудиться на исправительных работах, сообщили в пресс-службе метро.

Граффитист 24 мая 2025 года на «Петроградской» применил баллончик с краской на двух вагонах. Сотрудники Службы транспортной безопасности метрополитена оперативно изобличили его, вандала передали полиции.

Суд привлек петербуржца к ответственности по ч. 1 ст. 214 УК РФ. Десятая часть зарплаты на исправительных работах в течение шести месяцев будет начисляться предприятию. Ему также предстоит компенсировать причиненный ущерб в размере 292 тыс. рублей.

Татьяна Титаева