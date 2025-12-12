В Ростовской области возводят маслозавод мощностью 600 тонн в сутки

На Дону ООО «Мальчевский» строит новый маслоэкстракционный завод — производственный комплекс «Светлый» мощностью 600 тонн в сутки. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно данным инвестора, годовая производительность предприятия по переработке сырья достигнет 180 тыс. тонн. Общий объем вложений в реализацию проекта составит 5 млрд руб. Социальным результатом станет появление 80 новых рабочих мест в сельской местности.

«На данный момент уже подготовлена проектно-сметная документация, получено заключение экспертизы и разрешение на возведение объекта, закуплено и доставлено оборудование. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко