Инвестиции в Ставропольском крае превысят 400 млрд рублей по итогам 2025 года

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прогнозирует, что объем инвестиций в экономику региона по итогам 2025 года превысит 400 млрд руб. Это на 2% больше показателя 2024 года в 384 млрд руб. — рекордного за всю историю края. Глава региона сделал такое заявление в интервью агентству ТАСС.

Владимир Владимиров объясняет скромный рост текущей кредитно-денежной политикой. Раньше темпы достигали 10–19% ежегодно, но высокая ключевая ставка тормозит проекты. Губернатор ждет ее снижения в 2026 году, чтобы вернуться к двузначным показателям. Инвесторы остаются активны: во втором полугодии 2025 года прирост составил 2,1% благодаря прорывным инициативам в туризме, сельском хозяйстве и промышленности.

Ключевые проекты включают химическое производство в Буденновске и расширение выпуска аммиака компанией «Еврохим». В АПК строят тепличные комплексы и заводы по переработке баранины. Потенциал огромен: инвесторы нацелились на 1,5 трлн руб. в санатории, но требуют инфраструктуры — водоснабжения и канализации. Заморожен селекционный центр за 18 млрд руб. из-за отсутствия господдержки по ставке.

Бюджет края на 2025 год вырастет всего на 2% — до доходов 211 млрд рублей и расходов 219 млрд руб. с дефицитом, который закроют остатки и казначейство. Ранее думцы утвердили закон о бюджете с доходами 190,1 млрд руб. и расходами около 195 млрд руб., где 41 млрд руб. уйдет на соцподдержку различных уязвимых категорий населения. Госдолг сократился до 13 млрд руб., в 2026 году его планируют снизить еще более существенно.

Ранее РБК Кавказ оценивал инвестиции в 425 млрд руб., а «Эксперт Юг» — в 407,2 млрд руб. с 82 крупными проектами. Корпорация развития Ставропольского края в ноябре прогнозировала рост на 1,7% после первого полугодия с 141,7 млрд руб. (+2,5%). Власти корректируют планы под реальность, но подчеркивают устойчивость экономики региона.

