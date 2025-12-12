Суд смягчил приговор экс-генералу Музраеву по делу поджоге доме губернатора

Верховный суд России смягчил на 1,5 года приговор бывшему руководителю СУ СКР по Волгоградской области, генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву. С 2023 года он отбывает 20 лет строгого режима по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Музраев в 2023 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Михаил Музраев в 2023 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Музраеву вменяли совершение теракта, незаконный оборот оружия и злоупотребление полномочиями. Источник агентства рассказал, что суд снизил срок из-за истечения срока давности по статье о превышении полномочий. По остальным пунктам приговор остался без изменений.

Поджог дома губернатора Бочарова произошел в ноябре 2016 года. Неизвестные попытались поджечь стену частного дома семьи главы региона. Позже правоохранители установили пятерых участников преступной группы, лидером которой был бывший арендатор волгоградского центрального рынка Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на генерала Музраева.

Помимо Михаила Музраева к 14 годам приговорили и второго организатора покушения — предпринимателя Владимира Зубкова. Сам экс-генерал заявлял о своей невиновности. Он утверждал, что обвинения являются домыслом и основаны на «ложных показаниях заинтересованных лиц».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Следствие террора».

Никита Черненко