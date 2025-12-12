Акционеры Ozon впервые в истории компании утвердили выплаты дивидендов

По результатам девяти месяцев 2025 года акционеры МКПАО «Озон» утвердили дивиденды по обыкновенным акциям и обыкновенным конвертируемым акциям класса А в размере 143,55 руб. на акцию. Это указано на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 22 декабря 2025 года. Это будут первые выплаты дивидендов в публичной истории компании.

Выплатить дивиденды в размере 143,55 руб. совет директоров Ozon (MOEX: OZON) предложил в ноябре. Как указывали в компании, решение о дивидендах принято с учетом финансовых результатов за указанный период, инвестиционных планов и долговой нагрузки.