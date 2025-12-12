Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы сняли ограничения

Аэропорты Владикавказа (Беслан), Магаса и Махачкалы (Уйташ) возобновили прием и отправку самолетов после снятия временных ограничений. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. За время действия запрета пять воздушных судов перенаправили на запасные аэродромы: один самолет, следовавший во Владикавказ, и четыре борта, летевших в Махачкалу.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – говорится в сообщении.

Константин Соловьев

Новости компаний Все