В аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы сняли ограничения

Аэропорты Владикавказа (Беслан), Магаса и Махачкалы (Уйташ) возобновили прием и отправку самолетов после снятия временных ограничений. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. За время действия запрета пять воздушных судов перенаправили на запасные аэродромы: один самолет, следовавший во Владикавказ, и четыре борта, летевших в Махачкалу.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – говорится в сообщении.

Константин Соловьев