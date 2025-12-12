Ремонт фонтанов на Центральной набережной Волгограда может обойтись в 11 млн руб

МБУ «Волгоградзеленхоз» намерено провести ремонт четырех фонтанных комплексов на на нижней террасе Центральной набережной Волгограда им. 62-й Армии. Начальная максимальная цена аукциона около 11,5 млн руб. Ремонтировать предстоит два светодинамических музыкальных фонтана и комплексы «Каскад» и «Арка», которые были построены в 2022 году в рамках благоустройства почти за 2 млрд руб.

Ранее в этом году городские власти объявляли аналогичный тендер на 8,5 млн руб. Однако подрядчика тогда не нашли.

Этот конкурс завершится 19 декабря, а победителя, с которым заключат контракт, определят 23 декабря. До апреля 2026 году исполнителю предстоит переподключить гидротехнические сооружения к водопроводной сети, что потребует прокладки полимерных трубопроводов различного диаметра. Также планируется демонтаж существующего гранитного покрытия и его замена на новые гранитные плиты.

Нина Шевченко