Умер основатель Российского православного университета архимандрит Иоанн

Основатель и первый ректор Российского православного университета архимандрит Иоанн (в миру — Игорь Экономцев) умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Архимандрит Иоанн в 1970-е годы

Фото: архив архимандрита Иоанна (Экономцева

«Именно он собрал команду, заложил основы той работы, которую продолжаем сегодня и с его воспитанниками и уже с совсем молодыми сотрудниками. Сегодня душа архимандрита Иоанна предстала перед Тем, Кому он верил и истово служил. А дело его продолжаем мы»,— написал митрополит.

Архимандрит Иоанн родился в 1939 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1963 году. Работал в Министерстве культуры СССР, затем — в центральном аппарате МИД СССР. Монашество принял в 1989 году. В 90-е годы возглавил Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, тогда же стал настоятелем патриаршего подворья Высоко-Петровского монастыря в Москве.

Российский православный университет был основан в 1992 году, архимандрит был его ректором до 2010 года. В 1993 году священнослужитель в составе синодального отдела работал над организацией первых Рождественских образовательных чтений, которые были созданы на базе конференций православных педагогов Москвы.

Полина Мотызлевская