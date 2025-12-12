В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»

В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил гражданское дело о возврате квартиры, проданной прежней владелицей под воздействием мошеннических действий. Решение о прекращении производства принято на основании мирового соглашения между истцом и ответчиком. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Накануне стороны заключили соглашение, в соответствии с которым производство по делу было остановлено. Истец, Маргарита, продала квартиру Константину в июле 2024 года за 5 млн руб. Впоследствии выяснилось, что женщина совершила сделку, находясь под влиянием злоумышленников, которые с апреля по август 2024 года, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили ее срочно продать жилье и передать им полученные средства.

В 2024 году певица Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье, сделка обошлась в 112 млн руб. После певица заявила, что совершила фиктивную продажу под влиянием мошенников и что отдала деньги им. Суд вернул певице право собственности на квартиру. Госпожа Лурье лишилась жилья и не добилась возврата денег. Подобные споры в СМИ и соцсетях начали называть «эффектом Долиной» или «схемой Долиной»: суды аннулируют сделки и возвращают недвижимость продавцу, который заявил, что действовал под давлением мошенников.

В рамках мирового соглашения Маргарита обязуется вернуть Константину денежные средства, полученные от продажи квартиры, посредством безотзывного аккредитива, открытого в пользу ответчика. Аккредитив действует до апреля 2026 года и будет исполнен после утверждения мирового соглашения судом. Константин, в свою очередь, обязуется освободить квартиру и вернуть ее Маргарите по акту приема-передачи, ключи от которой будут переданы одновременно с подписанием документа.

Стороны договорились самостоятельно нести судебные расходы. Маргарита отказалась от требования о взыскании госпошлины с Константина, однако суд постановил вернуть ее из городского бюджета.